Донецк, , 14:44 — REGNUM Экономика Донецкой Народной Республики в перспективе будет расти благодаря указу президента России Владимира Путина об оказании гуманитарной помощи жителям республик Донбасса. Об этом говорится в заявлении министра экономического развития ДНР Алексея Половяна, распространённого пресс-службой ведомства.

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По поручению главы государства российское правительство обеспечит равные условия допуска товаров, произведенных в ЛНР и ДНР, на рынок РФ, а также в сферу государственных и муниципальных закупок. Кроме того, отменены экспортные и импортные квоты для товаров, которые перемещаются между Россией и республиками Донбасса.

«Принятые меры имеют огромный потенциал и в перспективе станут точкой роста для экономики ДНР», — считает Половян.

Министр добавил, что предприятия ДНР смогут использовать полученные преимущества для углубления взаимодействия с Россией и наращивания экспорта. В настоящее время Россия — основной торговый партнёр Донецка, при этом почти 60% выпускаемой в республике продукции идёт на экспорт.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский МИД расценил указ Путина «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» как грубое вмешательство в дела страны. Москве направлена из Киева нота протеста.

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