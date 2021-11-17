Уфа, , 14:40 — REGNUM Морозы до — 26 °C ожидаются в Башкирии. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Мороз Алексей Яковлев © ИА REGNUM

Сообщается, что 18 ноября в некоторых районах республики ожидается небольшой снег. Температура воздуха ночью может опуститься до отметки — 26 °C, днем может потеплеть до — 15 °C.

19 ноября в республике ожидается небольшой снег с умеренным ветром. Ночью столбик термометра может опуститься до — 20 °C, днем может потеплеть до — 6 °C.

Спасатели напоминают, что с наступлением холодной погоды в особенности по ночам увеличивается число пожаров из-за нарушения правил эксплуатации печей или их неправильного устройства, а также в связи с их интенсивным использованием.

За прошедшие сутки в Башкирии в результате пожаров погибли четыре человека: в Нуримановском районе — мужчина, в Чишминском районе — мужчина и женщина, в г. Уфа — женщина. Сейчас специалисты устанавливают причины пожаров.