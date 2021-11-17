Красногорск, , 14:29 — REGNUM За минувшие сутки от COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 2808 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 17 ноября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 495 917 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 565 432.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 17 ноября число жертв COVID-19 увеличилось на 57 человек.

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