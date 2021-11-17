Грозный, 17 ноября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Чечне создана новая структура в администрации главы и правительства республики — отдел внутренней политики. Он будет взаимодействовать с управлением президента РФ по внутренней политике, сообщили 17 ноября в пресс-службе главы и правительства субъекта РФ.

Чечня. Грозный

Вопросы, которые будут находиться в ведении новой структуры, касаются реализации в Чечне основных направлений внутренней политики России. Кроме того, новый отдел будет обеспечивать взаимодействие администрации главы Чечни с правоохранительными и надзорными органами.

Ему также предстоит анализировать информацию о «тенденциях развития общественно-политической ситуации в Чечне, важнейших событиях в жизни региона, о ходе избирательных кампаний, деятельности политических партий и иных структур».

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