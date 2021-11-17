Ростов-на-Дону, 17 ноября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону засверкает новогодними огнями и световыми композициями за рекордные 27 млн рублей. Таких трат на новогоднее убранство донской столицы не было за последние пять лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

AnabelBugarin Праздничная гирлянда

Управление наружной рекламой Ростова-на-Дону объявило два тендера на комплексное оформление Ростова-на-Дону к Новому году. Закупки предполагают украшение фасадов зданий и улиц гирляндами и праздничными баннерами, а также установку световых композиций. В стоимость включено их обслуживание и демонтаж.

Для сравнения: В Ростове-на-Дону на встречу 2017 года потратили более 21 млн рублей. За эти деньги подрядчик гирляндами украсил здания, опоры электротранспорта, фонарные столбы, деревья. Также приобретено две ели. На новогоднее убранство Ростова-на-Дону в последние три года выделялось порядка 10 млн рублей.

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