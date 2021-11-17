Новогоднее убранство Ростова-на-Дону обойдётся в рекордные 27 млн рублей
Ростов-на-Дону, 17 ноября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Ростов-на-Дону засверкает новогодними огнями и световыми композициями за рекордные 27 млн рублей. Таких трат на новогоднее убранство донской столицы не было за последние пять лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Управление наружной рекламой Ростова-на-Дону объявило два тендера на комплексное оформление Ростова-на-Дону к Новому году. Закупки предполагают украшение фасадов зданий и улиц гирляндами и праздничными баннерами, а также установку световых композиций. В стоимость включено их обслуживание и демонтаж.
Для сравнения: В Ростове-на-Дону на встречу 2017 года потратили более 21 млн рублей. За эти деньги подрядчик гирляндами украсил здания, опоры электротранспорта, фонарные столбы, деревья. Также приобретено две ели. На новогоднее убранство Ростова-на-Дону в последние три года выделялось порядка 10 млн рублей.
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