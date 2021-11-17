Тюмень, , 14:23 — REGNUM В Тюменской области волонтёры помогут землякам распечатать сертификат о прививке от коронавируса и QR-код прямо в центрах вакцинации. Об этом сообщает губернатор региона Александр Моор на своих страницах в социальных сетях.

QR-код Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Волонтёры ответят на вопросы, которые возникают у жителей в связи с получением QR-кода. Особенно такая помощь нужна нашим родителям, бабушкам и дедушкам», — отметил глава региона.

Волонтёры-консультанты начнут работу в 11 центрах вакцинации в Тюмени, уточнил Александр Моор. В других муниципалитетах Тюменской области консультационные пункты откроются до конца недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, немалая часть тюменцев ополчились против введения с 8 ноября в регионе QR-кодов для допуска в ряд организаций. Прошли три пикета против нововведения. Предприниматели Тюмени жалуются на падение выручки на 60−80% из-за введения QR-кодов для допусков в торговые и торгово-развлекательные центры.

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