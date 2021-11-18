Белград, , 00:42 — REGNUM Для президента Сербии Александра Вучича большая честь то, что он дал интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву, так как это «не кто-нибудь, а известный публицист, писатель и человек, слова которого имеют вес». Об этом Вучич рассказал 16 ноября.

Сербский президент Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

«Он один из тих людей, у которых есть особое чутье и слова которого ценятся. Он необыкновенно интересный человек, и когда он что-то говорит, это имеет особое значение. В какой-то момент я ему сказал, что еду в Москву и вернусь оттуда или как полковник, или как покойник, а он мне на это ответил — вы вернетесь как генерал», — заявил Вучич в эфире телеканала Happy.

Напомним, что ранее Владимир Соловьев записал интервью, в котором президент Сербии рассказал о целях своего визита в Москву 24 и 25 ноября и о том, насколько важно для его страны получить хорошую цену на газ.