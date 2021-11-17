Москва, 17 ноября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Избежать банкротства российских туроператоров поможет открытие новых направлений, заявил корреспонденту ИА REGNUM юрист Константин Дьяконов.

Russkiydom.su Туризм

«При исполнении в 2020—2021 гг. договора договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно, туроператор обеспечивает предоставление туристского продукта, предусмотренного договором, либо равнозначного туристского продукта в сроки, определяемые дополнительно по соглашению сторон договора, но не позднее 31 декабря 2021 года.

Соответственно, истекает срок исполнения договор, а в конце декабря текущего года. И те туроператоры, кто не исполнил договора до 31 декабря обязаны будут вернуть денежные средства.

Так как до сих пор не открыты основные туристические направления Китай, страны Европа и другие массовые туристические направления, то проблемы с возвратом денежных средств гражднам могут обернуться банкротством для большинства туроператоров.

У туроператоров может не получиться сослаться на пункт договора о форс-мажоре. Тогда туротрасль ждёт череда исков в суд.

Ведь Верховный суд РФ уже давал заключения по карантину/эпидемии при COVID-19 и не признал данную ситуацию форс-мажором. Суд пояснил, что каждый случай нужно рассматривать отдельно,», — пояснил юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, более 60% туроператоров в России могут обанкротиться, если не будет продлено постановление правительства об отсрочке возврата денег гражданам за туры.

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