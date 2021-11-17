Ново-Огарево, Московская область, 17 ноября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Научные прорывы в генетических технологиях должны находить широкое применение в экономике. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Уникальные открытия не должны оставаться только научным прорывом. Они, безусловно, должны служить людям», — заявил Путин.

«Речь о выпуске эффективных лекарств, экологически чистых продуктов питания, технологиях для промышленности, включая очистку воздуха, почвы, защиту окружающей среды. Наконец, это широкие возможности для климатических проектов», — указал он.