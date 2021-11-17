Тверь, , 14:15 — REGNUM Масштабный образовательный проект запустит Тверская область совместно с Московским институтом электронной техники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области 17 ноября. Вопрос обсуждался на встрече губернатора Игоря Рудени и ректора МИЭТ Владимира Беспалова.

На встрече губернатора Игоря Рудени и ректора МИЭТ Владимира Беспалова Пресс-служба правительства Тверской области

«Намерены совместно с вами реализовать комплексный образовательный проект в рамках современных международных подходов. Он будет включать среднюю образовательную школу, учебное заведение, которое будет заниматься подготовкой специалистов для нашего развивающегося сектора — туризма. Третье звено — высокотехнологичное образование по востребованным профессиям сферы информационных технологий. Сегодня актуальны современные технологии управления производством, сферой продаж, маркетингом, финансами», — сказал Игорь Руденя.

Названные направления являются главными специализациями МИЭТ. Как сообщил Владимир Беспалов, в настоящее время вуз реализует бакалаврские, магистерские и программы аспирантуры в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, вычислительной техники, управления в технических системах и других. Работа по подготовке кадров и научной деятельности ведется на базе семи институтов. Так, институт бионических технологий и инжиниринга занимается инновациями для медицины — созданием имплантируемых искусственных органов и бионических протезов. МИЭТ развивает кооперацию с ведущими российскими НИИ, корпорациями, такими как Росатом и Роскосмос.

В Тверской области МИЭТ готов развивать актуальные для экономики образовательные направления, начиная со средней школы. Профориентационную работу планируется вести через каникулярные школы и интенсивы, взаимодействие с «Точками роста». Также предусмотрена целевая подготовка и повышение квалификации педагогов. В среднем профессиональном образовании планируется вести расширенную профориентацию, предусмотрены подготовка обучающихся к поступлению в МИЭТ, целевое обучение. Также МИЭТ готов развивать сотрудничество в сфере военного образования — военный учебный центр при вузе набирает абитуриентов для обучения по программам подготовки офицеров.

Также в Тверской области планируется открытие филиала МИЭТ, создание кампуса и обучение студентов по направлениям, связанным с IT и микроэлектронными технологиями. Предусмотрен ввод необходимой инфраструктуры, открытие совместно с предприятиями региона научных лабораторий, реализация программ акселерации стартапов.

В данные процессы будет встроен региональный образовательный центр, который создаётся в рамках объединения ресурсов гимназии № 12 Твери и средней школы в Мокшино Конаковского района. В Мокшинской СОШ при участии инвестора развивают современный образовательный комплекс — модернизирована действующая школа, в новом корпусе оборудуют современные классы, учебные мастерские, кабинеты дополнительного образования, спортзал. Региональный образовательный центр впоследствии станет базой для углубленного изучения предметов, интеграции программ допобразования, профориентационной работы.