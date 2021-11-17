Токио, 17 ноября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Японский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю не выступит на заключительном этапе серии Гран-при в Сочи. Об этом 17 ноября сообщили в Федерации конькобежного спорта Японии.

Jiel.b.free.fr Юдзуру Ханю

В начале ноября Ханю из-за травмы лодыжки снялся с этапа Гран-при в Токио.

Этап Гран-при в Сочи пройдёт с 26 по 28 ноября. Ранее сообщалось, что Ханю планировал участвовать в соревнованиях и уже получил визу.