Ирвайн, США, , 14:14 — REGNUM Сотрудники компании Activision Blizzard вышли на забастовку. Об этом 17 ноября пишет «Игромания».

Blizzard Entertainment Carlos Gutiérrez

https://twitter.com/valentine_irl/status/1460718647438020608

В акции приняли участие более 150 человек. Их цель — добиться отставки Бобби Котика, главы компании.

Напомним, что ранее издание The Wall Street Journal опубликовало статью-расследование, в которой говорилось, что Бобби Котик знал о сексуальных домогательствах и нездоровой обстановке внутри компании, но скрывал их.

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