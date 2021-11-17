Варшава, 17 ноября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Строительство нового заграждения на границе с Белоруссией намерены 15 декабря начать польские власти. Об этом 17 ноября заявил сенатор от правящей в Польше партии «Право и справедливость» Кшиштоф Мруз в эфире Польского телевидения.

Christopher Sessums Граница

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

«15 декабря начнется строительство (стены на границе — ред.). Мы завершаем выбор подрядчиков», — сказал польский сенатор.

При этом вначале кризиса с мигрантами на границе с Белоруссией Польша построила забор из колючей проволоки, однако он не стал для мигрантов серьезным препятствием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что шестеро беженцев, в том числе четверо детей, находятся в больницах белорусского города Гродно, расположенного недалеко от границы с Польшей.