Санкт-Петербург, 17 ноября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский 17 ноября рассказал журналистам об организации финала Лиги чемпионов УЕФА в условиях антиковидных ограничений, передает корреспондент ИА REGNUM. Этот матч может пройти при 100-процентной заполняемости трибун стадиона «Газпром Арена».

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Газпром Арена»

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Напомним, финал Лиги чемпионов пройдёт в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года.

«Мы, конечно же, обсуждаем вопросы эпидбезопасности, хочу напомнить, что сегодня в Санкт-Петербурге матчи проходят с наполняемостью стадиона до 30%, при условии представления QR-кода», — сказал Борис Пиотровский.

Успешное проведение финала Лиги чемпионов вице-губернатор видит прежде всего при соблюдении пропуска болельщиков по индивидуальным QR-кодам. Он отметил, что эта практика уже успешно освоена в городе не только в рамках спортивных мероприятий, но и культурных. Она активно применяется в театрах и музеях Санкт-Петербурга.

Иностранные болельщики также смогут попасть на стадион «Газпром Арена» с помощью QR-кодов. Действительны будут только коды тех вакцин, которые сертифицированы в Российской Федерации. На сегодняшний день вопрос признания иностранных вакцин находится на стадии проработки. Правительство готово добавить их в перечень действующих на территории России на взаимной основе.

В целом, Борис Пиотровский надеется на позитивную картину с коронавирусом в мае 2022 года. К финалу Лиги чемпионов планируется увеличить заполняемость петербургского стадиона с 30% до 100%.

«На сегодняшний день при подготовке к финалу Лиги чемпионов подготовку мы ведём из расчёта 100%-ной заполняемости стадиона. Окончательно решение, конечно же, будет принято позже, когда у нас будет объективная картина с эпидобстановкой в городе. Но, в целом, мы работу ведём именно в таком ключе», — сказал Борис Пиотровский.

Отметим, что подготовка к спортивному событию идёт полным ходом. Делегация УЕФА прибыла в Петербург с четвёртым рабочим визитом. Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт в Санкт-Петербурге 28 мая.