Вашингтон, , 15:15 — REGNUM Актёр Дольф Лундгрен спродюсирует фильм под названием «Дольф». Об этом 17 ноября пишет издание «Афиша Daily».

Дольф Лундгрен Gage Skidmore

Фильм будет снят в жанре документального кино — он расскажет о жизни и карьере Дольфа Лундгрена. «Этот фильм — не празднование моих успехов, а скорее исследование пути человека в поисках самого себя и счастья, которого он желает», — объясняет актёр.

Добавим, что дата выхода фильма пока неизвестна. Подробностей производства киноленты также пока не раскрывают.

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