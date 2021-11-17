Вашингтон, 17 ноября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Актёр Дольф Лундгрен спродюсирует фильм под названием «Дольф». Об этом 17 ноября пишет издание «Афиша Daily».

Gage Skidmore Дольф Лундгрен

Фильм будет снят в жанре документального кино — он расскажет о жизни и карьере Дольфа Лундгрена. «Этот фильм — не празднование моих успехов, а скорее исследование пути человека в поисках самого себя и счастья, которого он желает», — объясняет актёр.

Добавим, что дата выхода фильма пока неизвестна. Подробностей производства киноленты также пока не раскрывают.