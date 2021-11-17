Ташкент, , 14:13 — REGNUM В связи с погодными условиями 17 ноября в международном аэропорту Ташкента было задержано несколько рейсов, сообщает пресс-служба UzAirways.

«В связи с погодными условиями были задержаны несколько международных и местных рейсов, следующих из Ташкента в Стамбул, Алматы, Душанбе, Дубаи, Нукус, Ургенч, Фергану», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты, следующие по вышеперечисленным направлениям, вылетели из столичного аэропорта, за исключением рейса TK-369 авиакомпании Turkish Airlines по маршруту Ташкент — Стамбул.

«Данный рейс отложен на неопределенное время», — сообщает авиакомпания.

Также сообщается, что рейс HY-333 авиакомпании по маршруту Ташкент — Дубаи помимо погодных условий был задержан по причине экстренного снятия с борта воздушного судна одного из пассажиров.

«Незадолго до взлета самолета по телефону ему сообщили о смерти близкого родственника, в связи с чем он принял решение покинуть борт, а также забрать свой багаж», — говорится в сообщении.