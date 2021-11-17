Джакарта, , 14:12 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поручил министрам контролировать инвестиционные обязательства, согласованные с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Великобританией, сообщает Antara.

Джоко Видодо Kremlin.ru

Президент совершил визит в ОАЭ 3−4 ноября 2021 года, чтобы укрепить сотрудничество между двумя странами в области торговли и инвестиций. Визит в ОАЭ привел к подписанию 19 соглашений о сотрудничестве. ОАЭ пообещали Индонезии $41,9 млрд.

По словам Джоко Видодо, инвестиционное обязательство в размере $9,29 млрд, полученное по результатам визита президента Индонезии в Великобританию 1−2 ноября 2021 года, должно быть выполнено.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо призвал министров и руководителей соответствующих ведомств сосредоточиться на сокращении активных случаев COVID-19.

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