Москва, , 14:11 — REGNUM С 1 ноября при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги» проходит Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». В связи с большой популярностью онлайн-состязания, а также высокой социальной значимостью, срок Олимпиады продлен еще на неделю — поучаствовать в онлайн-состязании и проверить собственные знания о мерах безопасности на дорогах можно до 28 ноября на платформе Учи.ру.

«Более 2,6 млн учащихся 1−9 классов уже приняли участие в олимпиаде «Безопасные дороги». С каждым годом интенсивность движения растёт, расширяется дорожная сеть страны, поэтому формирование у школьников культуры безопасного поведения на дорогах становится важнейшей задачей, которая также заложена и в достижение национальной цели. Учитывая высокую социальную значимость мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, было принято решение о продлении онлайн-состязания «Безопасные дороги» для школьников 1−9 классов по всей стране», — сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» проводится второй год подряд. Впервые она состоялась в конце ноября 2020 года. Организаторами олимпиады выступают Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством Просвещения Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты».

«Мы рады, что олимпиада вызвала такой отклик у ребят по всей стране. Это означает, что формат состязаний и сами задания действительно интересны участникам. То, что результаты олимпиады не влияют на успеваемость по какому-то конкретному школьному предмету, лишь подтверждает, что основной мотивационный фактор — это увлекательность и качество представленного материала. Особенно важно, что эти знания помогут не только в учебной ситуации, но и в реальной жизни», — прокомментировала София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты».

Олимпиада «Безопасные дороги» проходит на безвозмездной основе. Чтобы принять в ней участие, зарегистрируйтесь на онлайн-платформе Учи.ру и из личного кабинета перейдите на страницу олимпиады (https://olympiads.uchi.ru/olymp/roads/).

«Необходимо отметить, что более 15% ДТП с участием детей происходит по их собственной неосторожности. Проверка знаний по основам правил дорожного движения способствует развитию самосознания детей и формированию законопослушного поведения на дорогах. Задача нас, взрослых, помочь детям воспользоваться шансом поучаствовать в Олимпиаде и своем личным примером показать правильное и безопасное поведение в дорожных условиях», — прокомментировал Олег Понарьин, генерал-майор полиции, заместитель начальника ГУОБДД МВД России.

«Учи.ру инициирует и поддерживает проекты, которые способствуют позитивным изменениям в обществе. Мы реализуем масштабные образовательные инициативы для школьников по важнейшим направлениям — в том числе таким как здоровый образ жизни, забота о себе и об окружающей среде. Одна из самых значимых для нас инициатив — олимпиада «Безопасные дороги». Второй год подряд благодаря совместным усилиям организаторов и партнеров нам удается повышать безопасность и культуру поведения на дорогах миллионов детей», — Илья Паршин, генеральный директор Учи.ру

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» — один из 14 национальных проектов, реализуемых в России. Одна из целей нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — повышение безопасности на дорогах (сокращение смертности в 3,5 раза к 2030 году).