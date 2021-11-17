Уфа, , 14:11 — REGNUM Специальный чат-бот начал функционировать в Telegram, с помощью которого можно узнать о наличии вакцин от COVID-19 в пунктах вакцинации Уфы. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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Отмечается, что с его помощью жители смогут получать достоверные и актуальные сведения об остатках вакцины в пунктах вакцинации города, в том числе в праздничные и выходные дни.

«Для доступа к информационному ресурсу необходимо в поисковой строке мессенджера Telegram ввести адрес @BashVaccBot, после чего выбрать желаемую вакцину и район города. В результате бот предоставит информацию о наличии той или иной вакцины в удобном для жителя пункте вакцинации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии прививку от COVID-19 получили 1 839 591 человек, завершили вакцинацию 1 549 469 человек.