Ульяновск, , 14:09 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил руководителям муниципалитетов активизировать разъяснительную работу с жителями о важности вакцинации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона по итогам заседания оперативного штаба.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Исполняющий обязанности министра здравоохранения Александр Гашков на заседании отметил, что в регионе регистрируют «повышенный спрос» на вакцину «Спутник Лайт», хотя по новым методическим рекомендациям Минздрава России его можно использовать для ревакцинации или вакцинации переболевших.

В настоящее время в наличии 5 тыс. доз «Спутника Лайт», в том числе в Ульяновске им прививают в поликлинике № 3 и больнице «РЖД — Медицина». Ближайшая поставка ожидается на следующей неделе.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских в ходе обсуждения поручил обратить особенное внимание на темпы вакцинации в муниципалитетах. В частности, среди районов с низким порогом жителей, которые делают прививку, — Сурский, Карсунский, Павловский, Инзенский, Базарносызганский. Главам и представителям медицинских учреждений данных муниципалитетов поручено активизировать разъяснительную работу о важности вакцинации среди населения.

Напомним, что с 18 ноября пункт вакцинации открывается в Центре профессиональной патологии в Ульяновске.

По сведениям управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю в регионе отмечается стабилизация ситуации с коронавирусом с тенденцией к снижению. Больше всего жители болеют в Тереньгульском, Майнском, Барышском районах. Чаще всего заражаются жители в возрасте от 30 до 49, а также пожилые граждане.

По данным на 12 ноября, в Ульяновской области прививку от ковида сделали более 496,1 тыс. жителей, в том числе двумя компонентами — 455,6 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 104 910 случаев заражения коронавирусом, вылечились 94 507 человек, умерли 3199 ковидных больных.

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