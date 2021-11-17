Тбилиси, , 14:08 — REGNUM Акции протеста, которые постоянно проходят в Грузии в последнее время, способствуют распространению коронавируса в стране. Об этом заявила на брифинге заместитель министра здравоохранения республики Тамар Габуния.

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«Естественно, такому быстрому распространению способствует очень высокий уровень мобильности, проходящие в настоящее время акции. Мы все понимаем, что способствует этому», — сказала Габуния.

Она добавила, что в Грузии смертность среди пациентов с COVID-19 сохраняется на уровне 1,4%. Замглавы минздрава также заявила о необходимости «как-то» сдержать распространение коронавируса. Она также призвала сделать активней прививочную кампанию и призвала граждан соблюдать сроки между двумя прививками.

Стоит отметить, что в Грузии члены и сторонники оппозиционной партии «Единое национальное движение» с 1 по 16 ноября ежедневно проводили акции протеста, требуя, чтобы основателя партии, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перевели из тюремной больницы в гражданскую клинику. Они также требуют освободить бывшего грузинского лидера.

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