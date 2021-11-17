Улан-Удэ, , 14:07 — REGNUM В Железнодорожном районе Улан-Удэ местные жительницы не дали установить вышку 5G. По словам женщин, вышку собрались поставить возле детской площадки в сквере «Радуга», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жительницы Улан-Удэ протестую против установки вышки 5G Цитата из видео на странице «Весь Улан-Удэ» в инстаграм

На появившемся в соцсетях видео протестующие заявили, что будут спокойны, если техника с оборудованием уедет.

«Мы запрещаем на нашей земле ставить вышки. Всё! Мы запрещаем!» — заявила одна из женщин.

«Ни дорог не могут сделать, ничего, зато боевое оружие могут поставить. 5G — это же биологическое оружие», — возмущаются жительницы.

Прибывший на место сотрудник полиции попытался успокоить женщин, рассказав, что сегодня-завтра состоится совещание по этому вопросу.

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