Фостер-сити, США, , 14:06 — REGNUM Многопользовательский режим игры Call of Duty: Vanguard станет временно бесплатным. Об этом 17 ноября сообщается на официальном сайте проекта.

Героиня Call of Duty Vanguard Скриншот с YouTube

Поиграть в Vanguard бесплатно можно будет с 18 по 22 ноября 2021 года. В рамках акции геймеры получат доступ к онлайн-сражениям, однако им будет недоступна сюжетная кампания и зомби-режим.

Напомним, что релиз Call of Duty: Vanguard состоялся 5 ноября 2021 года. Игра получила преимущественно положительные отзывы от геймеров и критиков.

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