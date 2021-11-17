Фостер-сити, США, 17 ноября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Многопользовательский режим игры Call of Duty: Vanguard станет временно бесплатным. Об этом 17 ноября сообщается на официальном сайте проекта.

Скриншот с YouTube Героиня Call of Duty Vanguard

Поиграть в Vanguard бесплатно можно будет с 18 по 22 ноября 2021 года. В рамках акции геймеры получат доступ к онлайн-сражениям, однако им будет недоступна сюжетная кампания и зомби-режим.

Напомним, что релиз Call of Duty: Vanguard состоялся 5 ноября 2021 года. Игра получила преимущественно положительные отзывы от геймеров и критиков.