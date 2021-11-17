Москва, , 14:06 — REGNUM Над большинством российских туроператоров нависла угроза банкротства из-за пандемии коронавируса, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Туристическое агентство

«Сложности начались уже в апреле-мае 2020 года, когда, в связи с введением многими странами ограничений на въезд, подавляющее большинство международных туров было отменено.

Сложившаяся ситуация, как можно было ожидать, вызвала недовольство туристов — многие загодя планировали свои поездки и никак не могли ожидать того, что их мечте не суждено было сбыться.

Но, как выяснилось впоследствии, это было лишь началом — после того, как туристы начали обращаться в суды, зародилась отказная практика, и стало ясно, что свои деньги туристы назад не получат (по крайней мере, очень нескоро).

Подтвердил эту тенденцию и Верховный суд РФ, которым было принято определение, разъясняющее именно политико-правовые мотивы формирования соответствующей судебной практики — так называемая теория открытых шлюзов.

Смысл данной теории заключается в том, что, предоставив гражданам/организациям возможность массово подавать имущественные иски в отношении какой-либо компании, оказывающей те или иные услуги, неизбежно наступит, во-первых, банкротство такой компании, а, во-вторых, переполненность судов.

Именно с целью предотвращения «открытия шлюзов» правительством РФ было принято постановление № 1073, которое предоставляло отсрочку исполнения обязательств агентств перед клиентами до 31 декабря 2021 года.

В настоящее время операторы просят у правительства продления этой отсрочки в силу того, что до указанного срока обязательства ими не могут быть исполнены: совокупный долг составляет около 25 млрд. руб., в то время, как страховых средств накоплено лишь на 7 млрд.

По некоторым оценкам, в случае неисправления ситуации, 60% российских туроператоров рискуют стать банкротами. И речь идет не о крупных компаниях, их всего оставшиеся 40% — под ударом оказались именно мелкие и средние операторы.

В случае самого неблагоприятного развития событий, может возникнуть такая ситуация, когда в результате банкротства большей части операторов останутся только крупные игроки, что неизбежно повлечет изменение ситуации на рынке туристических услуг.

Ведь, во-первых, расходы на оказание ими услуг увеличатся в результате притока клиентов после снятия ограничений, а, во-вторых, это повлечет и повышение цен на услуги», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, более 60% российских туристических компаний могут обанкротиться в случае, если не будет продлено постановление правительства России об отсрочке возврата денег за туры, которые не состоялись из-за пандемии COVID-19.

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