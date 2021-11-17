Зеница, Босния и Герцеговина, , 14:05 — REGNUM Фанаты сборной Украины по футболу вывесили перевёрнутый российский флаг во время матча со сборной Боснии и Герцеговины. Об этом 17 ноября сообщает Klix.ba.

Болельщики сборной Украины по футболу (сс) Photocapy

Отмечается, что на матче, проходившем в Зенице (Босния и Герцеговина), украинские фанаты показывали сопернику перевёрнутый флаг России, который отобрали у болельщиков сборной России в Сплите (Хорватия).

Боснийские болельщики расценили этот жест как провокацию и начали прорываться на гостевой сектор. После этого началась потасовка, но правоохранительные органы быстро разрядили ситуацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Украины обыграла команду Боснии и Герцеговины со счётом 2:0 и вышла в стыковые матчи чемпионата мира — 2022.

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