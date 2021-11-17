Иркутск, , 14:05 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По данным территориального ГУ МЧС РФ, 17 ноября в южных и в верхнеленских районах сохранится северо-западный ветер 15−17 м/с, метели. На дорогах — снежный накат.

Тем временем, синоптики предупреждают: в Приангарье идёт сильное похолодание. 18 ноября температура ночью составит — 12,-17°С, при прояснении — 22,-27°С. Днём будет — 1,-6°С, при облачной погоде — 11,-16°С. В Катангском районе ночью — 21,-26°С, при прояснении — 30,-35°С, днём — 14,-19°С, местами — 22,-27°С.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Иркутской области продемонстрировала 4 ноября.

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