Москва, , 14:05 — REGNUM Правительство РФ рассмотрит три законопроекта, направленных на развитие микропредприятий. Об этом 17 ноября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он рассказал, что по поручению президента планируется запустить эксперимент, позволяющий этому бизнесу перейти на новый налоговый режим — автоматизированную упрощённую систему налогообложения.

«Она существенно облегчит взаимодействие с государством. Участникам эксперимента не нужно будет готовить и подавать налоговые декларации. Расчёт платежей станет вестись автоматически на основании данных контрольно-кассовой техники и движения по счетам, открытым в уполномоченном банке. Через него бизнес сможет начислять заработную плату сотрудникам», — заявил Мишустин.

Глава правительства пояснил, что воспользоваться новым режимом смогут организации ИП с годовым доходом до 60 млн рублей и численностью наёмных работников до пяти человек. Присоединиться к эксперименту можно будет в кабинете налогоплательщика.

Мишустин отметил, что о желании присоединиться к эксперименту сообщили Калужская область и Татария. Продлится проект около шести лет.

В правительстве рассчитывают, что такой подход позитивно скажется на деятельности микропредприятий, приведёт к снижению непроизводственных издержек. Следовательно, освободившиеся средства будут вкладываться в развитие бизнеса.