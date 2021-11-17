Москва, , 14:04 — REGNUM Молдавия намерена сохранять баланс по взаимодействию со структурами ЕАЭС и ЕС. Об этом 17 ноября заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы услышали наших коллег, которые подтвердили в очередной раз линию на сохранение баланса по взаимодействию с евразийскими интеграционными структурами и Европейским Союзом», — заявил Лавров.

«Мы также исходим из того и подтвердили наше уважение внеблокового статуса, статуса нейтрального государства, который закреплён в молдавской конституции», — указал он.