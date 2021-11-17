Таллин, 17 ноября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Эстонии освободит с 1 декабря нынешнего года исполняющего обязанности генерального директора Департамента по делам образования и молодежи Майта Лайдметса от занимаемой должности. Об этом сообщил портал ERR.

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Отмечается, что в деятельности Лайдметса были вскрыты существенные недостатки в ходе анализа сделок департамента. Основные претензии в адрес топ-чиновника сводятся к тому, что он оформил на департамент неоправданные имущественные обязательства.

Для оценки законности и целесообразности осуществленных сделок в министерстве будет проведен аудит. После него министерство обещает более подробно рассказать обо всех обстоятельствах инцидента.

Майт Лайдметс временно возглавил Департамент по делам образования и молодежи нынешней осенью, сменив ушедшую в отставку по собственному желанию Уллу Илиссон. До этого Майт Лайдметс был канцлером (заместителем министра) министерства образования, в том числе курируя деятельность упомянутого департамента.