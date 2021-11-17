Грозный, , 14:03 — REGNUM В Чечне назначена генеральным директором ООО «Курорты Чечни» Лилия Мурадова. По образованию она врач, занималась лечением кардиологических болезней у детей.

Чечня. Грозный

«Мы все знаем Лилию Исаевну как грамотного и ответственного специалиста. Ранее она занимала должность главного внештатного детского кардиолога минздрава ЧР и отлично справлялась с поставленными задачами», — написал в своем Instagram министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов.

В лечебно-диагностическом центре «Курорты Чечни» оказывают помощь жителям республики по реабилитации после перенесенных болезней. Он оснащен современным оборудованием для оказания амбулаторной и стационарной помощи на всех этапах обследования, пишет ИА «Грозный — информ».