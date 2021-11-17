Москва, 17 ноября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Программистам, инженерам, руководителям среднего звена и менеджерам по продажам обещают самые высокие зарплаты в российских городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек. Таковы итоги исследования сервиса по поиску работы SuperJob.

(сс) Kevin Ku Программист

Так, программистам и руководителям среднего звена готовы платить до 150 тыс. рублей в месяц, менеджерам по продажам — до 120 тыс. рублей, инженерам — до 110 тыс. рублей, а торговым представителям — 50−60 тыс. рублей.

При этом в Ижевске, Рязани и Липецке врачам предлагают зарплату в размере 70−90 тыс. рублей, а в Тюмени, Набережных Челнах и Астрахани готовы платить по 70 тыс. рублей квалифицированным рабочим.

В Ульяновске на самую высокую зарплату ищут менеджера по закупкам нефтепродуктов. Ему будут платить 250 тыс. рублей в месяц за работу с поставщиками, планирование и контроль отгрузок. Среди требований к соискателю — опыт работы не менее двух лет.

В Барнауле крупная сибирская торговая сеть готова принять на работу главного энергетика. Зарплата — от 150 тыс. рублей, ожидаются частые командировки по округу. В Пензе на такую же зарплату ищут директора по развитию мебельного производства.

В Ижевске коммерческому медучреждению нужен врач-онколог, зарплата — от 95 тыс. рублей в месяц. В Тюмени обещают платить от 50 тыс. рублей заведующему аптекой, в Иркутске — 90 тыс. рублей заместителю главного врача, в Рязани — 70 тыс. рублей офтальмологу.

Исследование проходило в ноябре и охватило 78 тыс. вакансий.

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