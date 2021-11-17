Таллин, 17 ноября, 2021, 14:01 — ИА Регнум.

Граница

Со среды, 17 ноября, в Эстонии проходят внеочередные учебные сборы Сил обороны, на которые призваны 1 684 резервиста. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Эстонии со ссылкой на решение правительства.

Сборы пройдут на границе страны с Россией и продлятся до 25 ноября. Учения получили названия «Колючка». Сборы касаются личного состава 17-го и 27-го инженерных батальонов, а также резервистов 191-й и 291-й рот разведки

По сообщению Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии, резервисты в том числе займутся установкой на восточной границе временного загражденияиз колючей проволокипротяженностью до 40 километров. Места для ее установки уже определены — именно там выше риск незаконного пересечения границы.

Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахерпризнал, что взаимодействие военных и пограничников связано с событиями на границах Белоруссии.

«События в Польше, Литве и Латвии требуют укрепления пограничной инфраструктуры и в Эстонии, поэтому Департамент полиции и погранохраны представил правительству предложение ускорить строительство границы», — подчеркнул Вахер.