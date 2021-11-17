Москва, 17 ноября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Негативные последствия предложения Минфина России о повышении в стране цен на крепкие алкогольные напитки назвал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Он написал об этом 17 ноября в своем Телеграмм-канале.

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Как отметил Кричевский, ЦБ РФ, по его мнению, не борется, а только «разгоняет» инфляцию и к этому все «уже привыкли».

«Но правительство, весь этот год работавшее над минимизацией роста цен? Оно не понимает, что своим опрометчивым шагом лишь подстегнет инфляцию?», — написал в своем сообщении он.

Кроме того, экономист указал, что этот шаг также, как он считает, не направлен на наполняемость российского бюджета, так как у страны нет с этим проблем и не предвидится в течение ближайших лет, «если, конечно, кабмин не предпримет каких-то умопомрачительных расходов».

«Главное в том, что индексация минимальных цен никак не повлияет на объемы потребления спиртного. На рост самогоноварения и потребления суррогатов — да, а на снижение пьянства и алкоголизма — нет», — подчеркнул Кричевский.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября стало известно, что Минфин РФ предлагает повысить минимальную цену на крепкие алкогольные напитки в стране.