Ростов-на-Дону, , 13:59 — REGNUM Ещё почти пять тысяч жителей Ростовской области за последние сутки получили вторую дозу антиковидной вакцины. Об этом ИА REGNUMсообщили в донском правительстве 17 ноября.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Участниками прививочной кампании стали 1 млн 772,5 тыс. жителей Ростовской области (+ 6 297 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 694,33 тыс. человек (+ 4 802 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области начали выдавать сертификаты о вакцинации от COVID-19 и перенесённом заболевании в бумажном виде. Воспользоваться услугой смогут те граждане, кто не зарегистрирован на портале «Госуслуги» или не имеет возможности распечатать QR-код.

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