Сеул, 17 ноября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Производство водного раствора мочевины в Южной Корее в настоящее время превышает дневную потребность страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление заместителя министра стратегии и финансов Ли Ок Вона.

Kenny J Lee Южная Корея

Данное заявление он сделал 16 ноября в ходе заседания правительства.

По его словам, 15 ноября было произведено 683 тыс. литров жидкого реагента, используемого для очистки выхлопных газов дизельных двигателей. Между тем в среднем в сутки по стране расходуется около 600 тыс. литров.

Известно, что правительство Южной Кореи планирует увеличить внутреннее производство и активизировать импорт мочевины, в том числе, ввезти 18,7 тыс. тонн мочевины из Китая.

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