17 ноября 2021 | Время чтения меньше минуты

Александр Полегенько, , 20:47 — REGNUM В Симферополе от коронавируса привился Валентин Попов — известный крымчанам и гостям полуострова как крымский двойник Ленина.

Валентин Николаевич Попов в образе Ленина Александр Полегенько © ИА REGNUM

Валентину Николаевичу 84 года, и вот уже много лет он не расстаётся с образом вождя мирового пролетариата.

Ленин идет на вакцинацию Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ленин идет на вакцинацию Александр Полегенько © ИА REGNUM

В образе Владимира Ильича Ленина он пришёл и в один из пунктов вакцинации в центре Симферополя сегодня, 17 ноября. По пути его узнавали и приветствовали жители.

Ленин идет на вакцинацию Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ленин идет на вакцинацию Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ленин в очереди на вакцинацию Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ленин в очереди на вакцинацию Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ленин заполняет анкету Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ленин ждет прививку Александр Полегенько © ИА REGNUM Ленин ждет прививку Александр Полегенько © ИА REGNUM

Ленин ждет прививку Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прививка Ленина Александр Полегенько © ИА REGNUM Прививка Ленина Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прогулка по Симферополю Александр Полегенько © ИА REGNUM

Артист отстоял очередь, чтобы получить первую дозу вакцины от коронавируса, а после вакцинации фотографировался с желающими.

Прогулка по Симферополю Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прогулка по Симферополю Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прогулка по Симферополю Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прогулка по Симферополю Александр Полегенько © ИА REGNUM

Молебен за здравие Александр Полегенько © ИА REGNUM