Александр Полегенько,
17 ноября 2021, 20:47 — REGNUM В Симферополе от коронавируса привился Валентин Попов — известный крымчанам и гостям полуострова как крымский двойник Ленина.
Валентин Николаевич Попов в образе Ленина
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Валентину Николаевичу 84 года, и вот уже много лет он не расстаётся с образом вождя мирового пролетариата.
Ленин идет на вакцинацию
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ленин идет на вакцинацию
Александр Полегенько © ИА REGNUM
В образе Владимира Ильича Ленина он пришёл и в один из пунктов вакцинации в центре Симферополя сегодня, 17 ноября. По пути его узнавали и приветствовали жители.
Ленин идет на вакцинацию
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ленин идет на вакцинацию
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ленин в очереди на вакцинацию
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ленин в очереди на вакцинацию
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ленин заполняет анкету
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ленин ждет прививку
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ленин ждет прививку
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Ленин ждет прививку
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прививка Ленина
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прививка Ленина
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прогулка по Симферополю
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Артист отстоял очередь, чтобы получить первую дозу вакцины от коронавируса, а после вакцинации фотографировался с желающими.
Прогулка по Симферополю
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прогулка по Симферополю
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прогулка по Симферополю
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прогулка по Симферополю
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Молебен за здравие
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Валентин Николаевич Попов в образе Ленина
Александр Полегенько © ИА REGNUM