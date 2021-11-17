Иркутск, 17 ноября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. За девять месяцев 2021 года 38 тыс. жителей Иркутской области были зарегистрированы по новому месту жительства (пребывания), но это количество не компенсировало число выбывших. Миграционная убыль составила 1510 человек. Об этом информирует территориальное управление государственной статистики.

38.mchs.gov.ru Наводнение в Иркутской области

Отмечается также, что по сравнению с январем-сентябрем 2020 года, число прибывших увеличилось на 3,6%, выбывших — уменьшилось на 2,8%. Более половины миграционных потоков составляют перемещения внутри области, не влияющие на изменения численности населения.

Миграционная убыль за счет межрегиональных перемещений (5262 человек) частично была компенсирована международной миграцией, где зафиксирован положительный результат (+3752 человека).

Как сообщало ИА REGNUM, за январь-декабрь 2020 года (по сравнению с 2019 годом) число прибывших в Иркутскую область сократилось на 16,6%, выбывших — на 9,7%, миграционная убыль возросла в 2,1 раза и составила 7069 человек.

Помимо этого, население Приангарья резко сократилось по причине естественной убыли. За 9 месяцев 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. естественная убыль утроилась.

Читайте также: В Приангарье удвоилась миграционная убыль населения

Читайте также: В Иркутской области утроилась смертность населения