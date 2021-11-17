Городищенский район, Волгоградская область, , 13:56 — REGNUM Житель Владимирской области, подозреваемый в двойном убийстве, задержан 17 ноября сотрудниками полиции в Городищенском районе под Волгоградом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД

Проверка докуменов на посту ДПС Цитата из видео пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области

Полицейские на стационарном посту ДПС остановили для проверки документов такси, следовавшее в Астрахань. В салоне находился 22-летний пассажир. Выяснилось, что мужчина был объявлен в федеральный розыск по подозрению в двойном убийстве. По данным местных СМИ, 15 ноября во владимирском Коврове он расправился со своей девушкой и её матерью.

Задержанный доставлен в отдел полиции. В ближайшее время его передадут инициаторам розыска.