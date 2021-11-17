Берн, 17 ноября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Швейцарский теннисист, бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер не выступит в 2022 году на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Об этом 17 ноября сообщает издание Le Matin.

(сс) Doha Stadium Plus Qatar Роджер Федерер

Федерер досрочно завершил сезон-2021 из-за операции на колене. После Уимблдона, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу, 40-летний теннисист не выходил на корт.

Напомним, Федерер является 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема». Всего он выиграл 111 турниров ATP, из которых 103 — в одиночном разряде.