Белград, 18 ноября, 2021, 00:22 — ИА Регнум. Сербия должна обеспечить для себя низкую стоимость газа, так как только благодаря низкой цене газа и электричества можно привлечь иностранных инвесторов в страну. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 16 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Поэтому Вучич весьма серьезно готовится к встрече с президентом России Владимиром Путиным 25 ноября в Москве.

«Я сказал, что я еду в Москву и возвращаюсь, как говорит наш народ, — или как полковник, или как покойник», — заявил Вучич в эфире телеканала Happy.

Вучич добавил, что сербская сторона намерена просить Владимира Путина о том, чтобы Россия одобрила Сербии запрашиваемые объёмы газа на следующие 10 лет.

«У нас есть контракт до Нового года, но теперь нам нужно обеспечить достаточное количество. Мы расходуем резервы из хранилища Банатски двор, нам нужны новые мощности», — отметил президент Сербии.

Он добавил, что попросит руководство Венгрии одобрить для Сербии использование венгерских газовых хранилищ.

Напомним, что ранее Вучич сообщил сербским СМИ о том, что в Москву он приедет 24 ноября, а его переговоры с Путиным состоятся 25 ноября.