Уфа, 17 ноября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Новую ледовую арену и детский хоккейный клуб намерены открыть в Уфе. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

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В спортивном кластере Уфы на улице Ростовской, 18 культивируются 12 видов спорта, созданы спортивные секции и клубы, в которых постоянно тренируются свыше 1100 человек. В текущем году был открыт универсальный спорткомплекс «Астра» для игровых видов спорта, площадью свыше 1500 кв. метров.

«Крупнейшим объектом на территории спортивного кластера станет крытая ледовая арена, строительство которой началось в феврале этого года, а уже в декабре планируется её запуск. «Астра Арена» будет включать в себя хоккейное поле по канадскому стандарту размером 60×26 метров, пять раздевалок, кафе, спортивный магазин, бросковую зону, а также смотровой балкон и судейскую», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что на базе этого комплекса откроется новый хоккейный клуб «Астра», это позволит создать свыше 300 мест в секции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе открыли спортзал борьбы и единоборств с отделением для глухих детей.