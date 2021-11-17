Санкт-Петербург, , 13:59 — REGNUM Количество наводнений в Петербурге из-за изменения климата к концу XXI века вырастет на 40%, а опасных наводнений — на 30%. Об этом 17 ноября сообщила Сотрудник отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова (ГГО) Елена Акентьева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Нева вышла из берегов Дарья Драй © ИА REGNUM

В Петербурге с 1960-х годов средняя температура выросла на 1,5 градуса.

«В основном у нас растёт температура зимой. В зимнее время она в Петербурге выросла в четыре раза. Вместе с тем, в Северной столице выросло количество осадков», — отметила специалист.

Она уточнила, что количество наводнений к концу этого века вырастет на 40%, а более опасных — на 30%. Это связано с ростом уровня моря на 0,5 метра, а также изменением циркуляции ветров, большая часть из них юго-западные, что создает нагонную волну в Финском заливе и вызывает угрозу наводнения.

По словам Акеньтевой, помимо прочего изменение климата повлияет на всю городскую инфраструктуру, в особенности систему водоотведения, что скажется на подтоплении территорий города. Помимо воздуха также растет температура воды, это способствует размыву берегов Финского залива, а также сказывается на флоре и фауне.

Читайте ранее в этом сюжете: Угроза наводнения в Петербурге миновала, створы дамбы открыты