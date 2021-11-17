Иркутск, , 13:51 — REGNUM За 9 месяцев 2021 года в Иркутской области родилось 19,7 тыс. младенцев, а умерло — 29,6 тыс. человек. Естественная убыль населения составила 9,8 тыс. человек. Судя по данным территориального управления государственной статистики, в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. естественная убыль утроилась (было минус 3,8 тысяч человек).

Могила Nairaland.com

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

По сравнению с январем-сентябрем 2020 г. число новорожденных уменьшилось на 3,3%, а умерших возросло на 22,1%.

«При этом следует отметить сокращение младенческой смертности со 130 умерших на первом году жизни за 9 месяцев прошлого года до 103 в текущем», — информирует статистики.

Как сообщало ИА REGNUM, численность постоянного населения Иркутской области за январь-декабрь 2020 года уменьшилась на 15,5 тыс. человек. На 27 137 родившихся пришлось 35 576 умерших (рост составил 12,7%).

Читайте также: В Приангарье значительно увеличилась естественная убыль населения