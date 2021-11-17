Москва, 17 ноября 2021, 13:51 — REGNUM Есть опасения, что многие не понимают, что именно создание отдельной компании в ФРГ, управляющей инфраструктурой на наземной части, снимет ограничения третьего энергопакета ЕС, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, приостановка в Германии сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может иметь политические причины, заявил член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Альберт Брайнингер.
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