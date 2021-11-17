Москва, , 13:51 — REGNUM Есть опасения, что многие не понимают, что именно создание отдельной компании в ФРГ, управляющей инфраструктурой на наземной части, снимет ограничения третьего энергопакета ЕС, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«А третий энергопакет Евросоюза дает возможность прокачивать через «Северный поток — 2» только 50% газа от возможного объема одной компании, например, Газпрому.

Создание отдельной компании в ФРГ дает возможность вторые 50% газа прокачивать через ее контракты. То, что это затормозит сертификацию в конечном итоге сильно сомневаюсь», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, приостановка в Германии сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG может иметь политические причины, заявил член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Альберт Брайнингер.

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