17 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Зоя Емельянова, , 19:04 — REGNUM Сотрудники трамвайно-транспортного предприятия Орла просят власти не допустить развала единственного оставшегося муниципального транспортного предприятия, видеообращение к губернатору Орловской области опубликовано в соцсетях 17 ноября.

Трамвай в Орле loyna

«Коллектив трамвайно-троллейбусного предприятия обращается к властям, к Клычкову и его профильному заместителю Ивановскому Владимиру Сергеевичу. Дело в том, что уже неоднократно мы обращались во все инстанции. И обращаемся снова: бедственное положение предприятия достигло критического уровня, сейчас разгар рабочего дня, а фактически вся техника стоит в гараже. Причин для этого очень много. Во-первых, практически 100%-й износ электротранспорта, трамваев и троллейбусов и сильный износ автобусов. У нас нет страховок, троллейбусов сейчас в городе до десяти единиц, трамваев также до десяти единиц, очень мало автобусов», — говорит сотрудница предприятия.

«Несмотря на то, что мэр неоднократно заявлял о том, что нам выделяют деньги, но у нас нет запчастей, мы ничего не можем купить, у нас транспорт становится из-за того, что нет запчастей, нечем ремонтировать. Не знаю, что будет делать дальше администрация города, если все троллейбусы и трамваи встанут, и кто будет возить после восьми вечера людей», — обращаются сотрудники предприятия.

Трамвайно-транспортное предприятие г. Орла Павел Зюзин

По их словам, с момента ухода с поста гендиректора «ТТП» Коровина (в 2019 году. — ИА REGNUM) долг вырос в несколько раз — с 60 до 260 млн рублей.

«Постоянно меняются генеральные директора, долги нарастают, проценты по лизингу нарастают, техника на предприятии стоит, нам не на чем ездить, сокращаются работники технического отдела», — говорят сотрудники.

Все выгодные маршруты, говорят сотрудники муниципального предприятия, отданы частникам.

«Было известно, что у автобусов заканчивается срок технического обслуживания, но руководство спустило это на тормозах, и теперь люди сидят в резерве, без зарплаты. XXI век, и так наплевательски к людям относиться!» — возмущены сотрудники МУПа.

Сотрудников МУП «ТТП» поддержали пользователи соцсетей.

«Скоро все эти троллейбусы закроют, их по городу осталось 11 штук», — сетует Иван Ф.

Павел П. обращает внимание, что от затянувшегося ремонта Красного моста огромные убытки несёт прежде всего, «ТТП», однако ни губернатор, ни мэр Орла об этом не говорят.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Да очевидно, что долгострой Красного моста угробит ТТП», — поддержал его Даниил Т.

«Ждите Клычкова, может, денег в Москве выпросит, но, поверьте, вся эта помощь пройдет в пустоту. Как бы прискорбно ни звучало, ТТП хана», — убежден Виталий К.

«Преступная халатность губернатора и мэра тоже изумляет и нуждается в проверке прокуратуры!» — отмечает Вера У.

МУП «ТТП» Орла испытывает финансовые сложности уже не первый год, банкротные иски к ТТП подаются регулярно. Сегодня это единственное в Орле муниципальное транспортное предприятие, после банкротства ПАТП-1. В июле 2019 года Александр Коровин, возглавлявший предприятие с 2003 года, покинул пост директора МУП ТПП, заявив, что он «устал воевать за правду». Летом 2021 года сотрудники ТТП обратились на прямую линию к Владимиру Путину с просьбой спасти предприятие.