Саратов, , 14:18 — REGNUM Утром 17 ноября в Октябрьском районе Саратова произошла авария на теплотрассе. Ремонтные работы ведутся на перекрестке улиц Чапаева и Белоглинская, сообщает ГУ МЧС России по Саратовской области.

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В результате аварии, произошедшей на теплотрассе в 10:50 (местное время) без горячего водоснабжения и центрального отопления осталось 42 жилых дома разной этажности с населением 10 340 человек, из них 2520 детей и пять социально значимых объектов.

В зону отключения центрального отопления попали два детских сада, один лицей и две школы.

По прогнозам синоптиков, днем 17 ноября в Саратове ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +1…—1 градус. Ночью 18 ноября похолодает до —6 градусов, при прояснении — до — 11.

ИА REGNUM напоминает, в Кировском районе Саратова 3 ноября произошла авария на тепломагистрали. 2 ноября также из-за аварийно-ремонтных работ в зону отключения центрального отопления и горячего водоснабжения попали 85 жилых домов Кировского и Ленинского районов города с населением 33 072 человека, из них 5512 детей.

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