Глазов, Удмуртия, , 13:48 — REGNUM Житель Глазова привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Глазовского районного суда Удмуртии.

Установлено, что мужчина выставил на продажу на сайте объявлений «Авито» журналы «Звезда селенной», которые включены в список экстремистских материалов, опубликованный Министерством юстиции России. В ходе проверочной закупки данные журналы были приобретены сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Удмуртии совместно с сотрудниками управления МВД.

Мужчина признан виновным по ст. 20.29 КоАП РФ («Производство и распространение экстремистских материалов»), ему назначен штраф в размере 1 тыс. рублей, экстремистская литература конфискована.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время в Федеральный список экстремистских материалов включен 5221 объект. В список входят книги, статьи, стихотворения, видеоматериалы и аудиозаписи, музыкальные композиции.