Москва, 17 ноября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николая Попеску в ходе его визита в Москву принял министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Об этом 17 ноября молдавский министр сообщил в соцсети Facebook.

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«Я подчеркнул важность снятия барьеров и ограничений со взаимной торговли, таких как ввозные пошлины, применяемые к определённым категориям товаров», — написал молдавский министр.

Он сообщил, что договорился с Патрушевым о проведении в начале 2022 года нового заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами, а также бизнес-форум. По словам Попеску глава Минсельхоза РФ проявил открытость в решении проблем в торговле.

Напомним, ранее, после того, как Кишинёв подписал соглашение об ассоциации с ЕС, Россия ужесточила контроль над сельхозтоварами, которые ввозили из Молдавии. В 2019 году в рамках политики смягчения в РФ на некоторые молдавские товары ввели нулевую пошлину, которая прекратила действие в начале 2021 года и не была продлена. Экс-президент Молдавии Игорь Додон объяснил отмену нулевой пошлины антироссийской политикой Кишинёва после смены власти.